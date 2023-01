アーモンドの香りと食感が本格チョコとベストマッチな有楽製菓「PICKS カリッ」試食レビュー

・関連記事

ミルクの香りとコクがザクザク食感とマッチする「絶品ブラックサンダーひとくちサイズ」を食べてみた - GIGAZINE



辛さ2倍&体積2倍をアピールする「暴君ハバネロ W」がどれだけ辛いのか実際に食べて確かめてみた - GIGAZINE



「午後の紅茶」と一緒に味わうのにピッタリなストレートティーベイクドショコラ&ミルクティーデコレーションケーキ&レモンティークリームサンドクッキーを食べてみた - GIGAZINE



ザクザク食感のガトーショコラドーナツをさまざまにアレンジした「ヨロイヅカ式ガトーショコラドーナツ」全4種を食べてみた - GIGAZINE



濃厚な甘味の「クッキー&クリームパイ」やオレオ&クリームたっぷりな「オレオ クッキー&クリーム ホットラテ」をマクドナルドで食べてきた - GIGAZINE

2023年01月17日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.