ウクライナはロシアの攻撃で電力不足に陥り通信インフラの電力をリチウムイオンバッテリーに頼る事態が発生している

・関連記事

公共充電スタンドを使った電気自動車の充電コストがたった4カ月で42%も増加、ロシアのウクライナ侵攻が原因で - GIGAZINE



ロシアのウクライナ侵攻で「IPアドレス」が戦利品として奪われている - GIGAZINE



ウクライナ難民を対象にした人身売買業者数十人を20カ国参加のハッカソンでユーロポールが特定 - GIGAZINE



ウクライナは木製のデコイを使ってロシアの高価なミサイルを浪費させている - GIGAZINE



ウクライナとの付き合いの方針転換をドイツで主張しているのは親プーチン工作員だと判明 - GIGAZINE



ロシアとの戦争でウクライナに優位性を与えた「Palantir」の情報・戦闘管理アルゴリズムとはどのようなものなのか? - GIGAZINE



2023年01月17日 11時59分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.