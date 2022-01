ASUSが17.3インチ有機ELディスプレイ搭載の折り畳み型タブレットPC「Zenbook 17 Fold OLED」を発表

・関連記事

極狭ベゼルの16インチディスプレイがゲームへの没入感を高めるゲーミングPC「ROG Zephyrus M16 GU603」レビュー - GIGAZINE



圧倒的高性能と軽量ボディを両立したASUSのハイエンドスマホ「Zenfone 8」レビュー - GIGAZINE



回転式カメラ搭載&完全ベゼルレスなASUSの変形ハイエンドスマホ「Zenfone 8 Flip」を使ってみた - GIGAZINE



スマホとタブレットのいいとこ取りな折りたたみスマホ「Samsung Galaxy Z Fold3 5G」フォトレビュー - GIGAZINE



広げて大画面タブレットのように使える折りたたみスマホ「Samsung Galaxy Z Fold3 5G」ベンチマーク、スペックもタブレット並なのかをチェックしてみました - GIGAZINE



2022年01月06日 10時48分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.