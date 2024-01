14インチOLEDディスプレイ2画面を備えたノートPC「Asus Zenbook Duo」などAsusのCES 2024発表内容まとめ

・関連記事

あらゆる窓やガラスを「見えない透明カメラ」にするテクノロジーをカールツァイスが開発する - GIGAZINE



Intel Core Ultra Hシリーズ&リフレッシュレート120HzのOLEDディスプレイを搭載したノートPC「Acer Swift X 14」が登場 - GIGAZINE



MSIが携帯ゲーミングPC「Claw」を発表、Intel製プロセッサ「Core Ultra」を搭載しAAAゲームをスムーズに動かせる - GIGAZINE



ASUSがゲーミングスマホ「ROG Phone 8」を発表、Snapdragon 8 Gen 3やワイヤレス充電を搭載して約16万円から - GIGAZINE



ASUSがIntel Core Ultra 9 185HとNVIDIA RTX 4070を搭載した「ROG NUC」を発表 - GIGAZINE



2024年01月10日 11時40分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.