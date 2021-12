無料で同人誌の表紙が作れる「同人誌表紙メーカー」を使ってみた

・関連記事

同人誌完成までの完璧なスケジュールを自動で組んでくれる「同人手帳」 - GIGAZINE



複数印刷所の締め切りや料金などを一括で比較できてそのままデータ入稿も可能な「するる」 - GIGAZINE



同人誌をこだわって作りたい人向けの「InDesign」と「Illustrator」の使い方&コツをAdobeがまとめて公開 - GIGAZINE



SF作品の同人誌・約1万点がデジタル化されて誰でも無料で閲覧可能に - GIGAZINE



2021年12月27日 23時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.