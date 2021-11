世界最強の威力を誇る携帯型コイルガンが市販される

「これまで一般販売された中で最も強力なコイルガンであり、おそらくこれまで製造された中で最も強力な携帯型のコイルガンでもある」という世界初の市販の携帯型コイルガン「 GR-1 “Anvil” 」の予約注文がスタートしました。このコイルガンの砲口初速と発射体の運動エネルギーは22口径のライフルに匹敵するとのことで、販売価格は3750ドル(約43万円)です。 First Handheld Railgun Matches 22 Rifle’s Power - The Debrief https://thedebrief.org/first-handheld-railgun-matches-22-rifles-power/ 電磁石のコイルを使って弾丸を発射する コイルガン を、携帯可能なサイズにした「GR-1 “ANVIL”」の予約注文がスタートしました。販売元はArcflash Labsで、通常価格は3750ドルですが、記事作成時点では10%オフのセール実施中で3375ドル(約38万円)で販売されています。 GR-1 “Anvil” – Arcflash Labs https://arcflashlabs.com/product/gr-1-anvil/

2021年11月30日

