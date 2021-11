電力不要で垂直方向への移動を可能にする階段の代替システム「VertiWalk」とは？

・関連記事

体重移動だけで自在に動き回ることが可能なハンズフリー電動車いす「ogo」 - GIGAZINE



たった5万円の軽量&高性能な義手が開発される、ポテチを割らずに食べることも可能 - GIGAZINE



18歳の高校生が3Dプリンターで父親にオリジナルの義手を製作してプレゼントしたと話題に - GIGAZINE



義手でも「痛み」を感じることのできる電子皮膚が開発される - GIGAZINE

2021年11月23日 10時00分00秒 in 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.