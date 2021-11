アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」PV4本＆スタンド一挙公開

・関連記事

2021年秋開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE



「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」PV&キービジュアル&放送配信情報など公開 - GIGAZINE



「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」アニメ化決定、徐倫役にファイルーズあい - GIGAZINE



「ちいかわ」アニメ化決定、制作は動画工房が担当 - GIGAZINE



2021年11月09日 12時03分00秒 in 動画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.