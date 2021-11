NianticがAR開発者向けプラットフォーム「Lightship」を公開、さらに20億円以上を「リアルワールド・メタバース」実現に向けて投資へ

・関連記事

ピクミンと一緒に街を歩いて花を咲かせまくるスマホゲーム「Pikmin Bloom」レビュー、「ポケモンGO」を生み出したNianticの新たな位置情報ゲーム - GIGAZINE



ポケモンGOを展開するNianticが開発していた「現実世界で土地取り合戦ができるAR版カタン」の開発終了が決定 - GIGAZINE



世界がネットにつながる未来「メタバース」についてポケモンGOのNianticが主張、仮想世界の問題点と築くべき良い現実とは? - GIGAZINE



新型コロナウイルス対策で「ポケモンGO」が自宅でプレイ可能に進化 - GIGAZINE



ポケモンGOを生んだNianticのハリポタARゲーム「ハリー・ポッター:魔法同盟」のサービス開始日が発表、ムービーも公開 - GIGAZINE

2021年11月09日 12時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.