アマチュア建築家が約230億円を寄付して「この通りに建てて」と寮の設計図を提供、大学お抱えの建築家が抗議のため辞任

アメリカ有数の名門大学として知られるカリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB)の学生寮の新規建設を巡って、「投資の神様」と呼ばれたウォーレン・バフェット氏の右腕として知られる チャーリー・マンガー 氏が設計図通りに寮を作ることを条件に2億ドル(約230億円)を寄付しました。しかし、提供された設計図には寝室の94%に窓がないなどの問題点があることから、同大学の建築デザイン検討委員会に15年間在籍した建築家が「建築家としても親としても、そして一人の人間としても支持できない」と抗議のため辞任しました。 Architect Resigns in Protest over UCSB Mega-Dorm - The Santa Barbara Independent https://www.independent.com/2021/10/28/architect-resigns-in-protest-over-ucsb-mega-dorm/ インフレが長引くと 予想される アメリカでは不動産価格が上昇し続けており、特に西海岸の不動産価格は手が付けられないほどの値上がりをみせています。カリフォルニア州南部に位置するサンタバーバラは不動産価格の高騰が特にひどい地域だと言われており、一説によるとUCSBに在籍する学生・職員計1万4000人が市外からの通学・通勤を 余儀なくされています 。 こうした状況の中、新たにウォーレン・バフェット氏が会長を務める投資持株会社バークシャー・ハサウェイの副会長として知られるチャーリー・マンガー氏が、アマチュア建築家としての立場から「設計図通りに寮を作る」ことを条件にUCSBに対して2億ドル(約230億円)を寄付しました。UCSBでは約38%の学生が寮に住んでいるとされるほど寮の役割が大きく、同校のヘンリー・ヤン学長は「マンガー氏の寛大さには圧倒されることこの上ない」と謝辞を述べました。 この設計図で示された寮の一区画はこんな感じ。8部屋の個室と、キッチン・リビング・トイレ・シャワールームが各1つずつで構成されます。

2021年11月01日 19時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

