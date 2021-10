パテント・トロールを返り討ちにした販売店が裁判から得た教訓とは？

・関連記事

「パテント・トロール」のターゲットになるとどんな通知文が届くのか? - GIGAZINE



Appleが738億円もの支払い命令でパテント・トロールの餌食に、一体どんな特許なのか? - GIGAZINE



Cloudflareが和解金目的で訴訟を行うパテント・トロールを徹底的にたたきのめした方法を詳しく解説 - GIGAZINE



Netflixが「ダウンロード機能」の実装でパテント・トロールに訴えられる - GIGAZINE



「パテント・トロールとは何か?」をわかりやすく解説したムービー - GIGAZINE

2021年10月27日 19時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.