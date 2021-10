5.3K・60fpsの大容量動画ファイルでも手元のスマホへ爆速で転送できる「GoPro HERO10 Black」の有線接続を試してみた

そこで 公式サイト をよく見ると、ページの下部に小さく「デバイスにより、USB C - C、またはUSB C - AとApple Lightning - USBカメラアダプターが必要です」と書いてあるのを発見。

アクションカメラの「GoPro HERO」シリーズは、iOS・Androidでリリースされている専用アプリ「 GoPro Quik 」を使うことでスマートフォンと無線接続し、撮影したその場で映像の転送や編集、クラウドへのアップロードや公開が可能となっています。そして、 GoPro HERO10 Black ではついにUSBケーブルでスマートフォンと 有線接続 することが可能となり、大容量の映像データでも爆速でスマートフォンに転送することができるようになったとのこと。実際にGoPro HERO10 Blackをスマートフォンと有線接続するとどれだけ速くなるのかを確かめてみました。 GoPro | World’s Most Versatile Cameras | Shop Now & Save https://gopro.com/ja/jp 「GoPro Quik 動画 & 写真編集アプリ」をApp Storeで https://apps.apple.com/jp/app/id561350520 GoPro Quik 動画・写真編集アプリ - Google Play のアプリ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gopro.smarty 今回はiPhone 13 Pro Maxと接続するため、iOS版をインストールします。App Storeのページで「入手」をタップして、GoPro Quikをダウンロードします。

2021年10月07日 23時00分00秒 in レビュー, モバイル, ハードウェア, Posted by log1i_yk

