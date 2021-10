新車販売でガソリン車やディーゼル車がゼロになる国とは？

大規模な税制上の優遇策を通じて、2025年までに国内で新たに販売される自動車を排ガスの出ない「 ゼロエミッション車 」にするという方針を掲げるノルウェーで、新たに「2022年春期にはガソリン車とディーゼル車の新車販売がゼロになる」という調査結果が発表されました。 Blir den siste nye bensin- eller dieselbilen solgt i 2022? https://motor.no/aktuelt/vi-ser-starten-pa-slutten-for-den-fossilt-drevne-bilen/208384 Norway to hit 100 per cent electric vehicle sales early next year - Drive https://www.drive.com.au/news/norway-to-hit-100-per-cent-electric-vehicle-sales-by-next-year/ ノルウェーの道路に関する利益団体であるノルウェー道路交通情報評議会(OVF)が新たに発表した調査結果によると、2021年1月~8月に登録された新車11万864台のうち、ガソリン車の割合は4.93%、ディーゼル車の割合は4.73%で、7月には初めてガソリン車・ディーゼル車の新車登録台数が「1000台」を下回りました。なお、同期間におけるガソリン車・ディーゼル車の新車登録割合は、2017年には25%超、2020年には21%だったため、ノルウェーが打ち出した優遇政策によって、電気自動車の普及が加速したことがわかります。 以下がガソリン車・ディーゼル車の新車登録台数をグラフ化したもので、現状の推移が続けば2021年4月に「ガソリン車・ディーゼル車の新規登録ほぼゼロ」を達成する見込みです。

2021年10月08日 06時00分00秒 in 乗り物, Posted by log1k_iy

