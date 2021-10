2021年10月01日 15時00分 ソフトウェア

Siriが言うことを聞いてくれなくなる問題が発生か、目の不自由なユーザーからは悲鳴



iPhoneなどに搭載されているアシスタント機能のSiriの仕様が変更され、複数のボイスコマンドが使えなくなっていると報じられています。



Apple関連のニュースを扱うIT系ニュースサイトのMacRumorsが2021年9月29日に、「最近iOS 15がリリースされたことに伴い、AppleがSiriの機能にいくつかの変更を加え、弱視や目の不自由なiPhoneユーザーらが利用している機能を削除したようです」と報じました。



MacRumorsによると、以下のコマンドがSiriで使えなくなっているのが確認されているとのこと。

・ボイルメールはある?

・ボイスメールの再生

・通話履歴の確認

・最近の通話を確認

・誰からの電話?

・メールを送る

・(特定の人に)メールを送る



試しに、iOS 15を搭載したiPhone 13でSiriに「通話履歴を確認」と指示した結果が以下。少なくとも通話に関するコマンドだということを認識していることがうかがえますが、「そのお手伝いはできません」と言われてしまいました。





一方、iOS 12.3.1を搭載したiPhone Xで同じ指示をしたところ、きちんと「通話履歴を確認」というコマンドを認識し、25件の通話履歴を表示してくれました。





この問題は、iOS 15以外のバージョンでも確認されているとのこと。視覚障害者および弱視者向けのApple関連情報をまとめたサイトであるAppleVisのフォーラムには、「私がサポートしている人が、iOS 14を搭載したiPhone 8ではSiriを使ってメールを送ることができなくなったと話しました。そこで、iOS 15を搭載したiPhone SEで試したところ、Siriからは『申し訳ありませんが、お役に立てません』と返ってきました。iOS 12を搭載した別の端末でも同じ反応が返ってきました。もしこれが意図的な機能の削除であれば、簡単なメールを送信するのに便利な方法だと思っていた目の不自由な一部のユーザーにとって、間違いなく損失です」といった投稿が相次いでいます。



iOS 14のユーザーも一部のSiriのコマンドが使えなくなっていることから、MacRumorsは「SiriコマンドはiOS 15のリリース時に消えてしまったようですが、iOS 15に関連する問題ではありません」と指摘しています。



MacRumorsはAppleに、この問題がバグなのかどうかや、代替コマンドの有無などについて問い合わせましたが、記事作成時点では返答がないとのこと。一方、AppleVisのフォーラムには、Appleのサポートから「この問題を認識している」という返事があったとする投稿が寄せられていることから、MacRumorsは「いずれ消えた機能が復活する可能性があります」と述べました。