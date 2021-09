Netflixがゲーム開発スタジオの「Night School Studio」を買収

・関連記事

Netflixがゲームをドラマや映画と一緒に配信する計画であると判明 - GIGAZINE



Netflixのゲーム配信サービスは追加費用なし&モバイル向けとなる模様 - GIGAZINE



「Netflixゲーミング」がポーランドで試験スタート - GIGAZINE



「Netflix」がE3 2019でゲーム関連の最新情報を発表予定 - GIGAZINE



2021年09月29日 10時10分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.