2021年09月24日 20時00分 ネットサービス

「Gmailを使っているとGoogleに個人情報や製品の購入情報が保存される」とユーザーから指摘が起きて大論争



インターネットは利用者に応じて検索結果が適切にされたり興味のありそうな広告が配信されたりと、個人にカスタマイズされていく便利な仕組みがある一方、その仕組みのためにユーザーデータが収集されている不安が付きまといます。Googleはこれに対して「ネットでユーザーを追跡しない」と明言していますが、2021年9月にオープンソースのソーシャルネットワークサービス「マストドン」において「GoogleのメールサービスであるGmailを使っていると、購入履歴を削除したとしても購入情報や発送先住所などがGoogleに収集されている」という旨の指摘が上がり、大きな論争を巻き起こしています。



Marcus: "If you use #GMail, #Google keeps records of every…" - Mastodon

https://mastodon.social/@gerowen/106978308085702358



Google keeps records of everything you buy, even if you delete the email receipt | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=28631540



2021年9月23日にマストドンに投稿を行ったのは、ITスペシャリストでセキュリティ愛好家と名乗るMarcus氏。Marcus氏によると、Gmailを利用している場合、ユーザーが何を購入したかという情報を、価格や届け先の情報などのメタデータを含めて、Googleは記録し続けているそうです。また、それは購入履歴を消去しても変わらず、さらには購入をしていなくても買い物の情報が保存されているとMarcus氏は述べています。





マストドンの返信でMarcus氏が回答している内容によると、このネットショッピングのメタデータ取得は「Googleデータエクスポート」から可能とのこと。また、「このようなデータ収集にどうやって対策すればいいですか」という質問には、Marcus氏は「直接の対策は現状よく分かりません。私はGmailの使用をやめて暗号化されたメールサービスに切り替えました」と回答しています。



その他、マストドンで「Gmailを避けるなら安心できるメールサービスはどこですか?」「スパムなどの攻撃に遭って初めてプライバシーに危険を感じますが、私たちはもっと常に意識をもつべきです」など多くのコメントが寄せられる一方、ITやベンチャーなどのニュースを取り扱うHacker Newsのコメント欄でも、Googleを擁護するコメントをするユーザーが現れさらに議論が白熱しています。





Marcus氏の投稿を受けて、Hacker Newsのコメント欄で「2年前にも同様に購入情報の収集が話題になりましたが、ずっとGoogleはそういったデータ追跡を続けています」と意見が上がると、それに対する返信の形で「Gmailから購入情報が掘り出されているというのは正しくないようです」と反論が向けられています。この反論によると「確かに、購入確認メールが届くような情報は履歴として残されていますが、そこには貴重なプライバシー情報は含まれておらず、また履歴から記録を削除することも可能です」とのこと。



その他、どこまでが便利なパーソナライズでどこからが危険なプライバシー侵害なのかという論争や、Googleが宣言する広告ターゲティングの正確性と正当性についてなど、ネット環境におけるプライバシーについての注意喚起や正しい情報との向き合い方について多くのコメントが交わされています。