Thunderbolt 5の転送速度は「80Gbps」と現行の2倍となる可能性

Intelのクライアントコンピューティング担当上席副社長であるグレゴリー・ブライアント氏がTwitterに投稿した画像から、 Thunderbolt の次世代規格となるThunderbolt 5の帯域幅は現行の2倍、転送速度80Gbpsを実現している可能性があるということが判明しました。 Intel Executive Posts Thunderbolt 5 Photo then Deletes It: 80 Gbps and PAM-3 https://www.anandtech.com/show/16858/intel-executive-posts-thunderbolt-5-photo-80-gbps-and-pam3-then-deletes-it

2021年08月03日 11時12分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

