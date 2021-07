あらゆるゲームでオートエイムを可能にする検出困難なチートツールが開発されてしまう、なんと家庭用ゲーム機にも対応

オンラインゲームにおけるチート行為はゲームバランスを崩壊させてユーザー離れを引き起こす原因となることから、ゲーム開発企業はチート行為を行ったユーザーに ゲームプレイ禁止措置 を施したり、 チート行為をAIを用いて検出 したりと、さまざまなチート対策を行っています。そんな中、あらゆる FPSゲーム で オートエイム を可能にし、PCだけでなくPlayStationやXboxなどの家庭用ゲーム機にも対応したチートツールが開発されました。 Cheat-maker brags of computer-vision auto-aim that works on “any game” | Ars Technica https://arstechnica.com/gaming/2021/07/cheat-maker-brags-of-computer-vision-auto-aim-that-works-on-any-game/ 開発されたチートツールが実際に動作する様子は、以下のツイートに添付されたムービーから確認できます。

2021年07月12日 12時05分00秒 in ソフトウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1o_hf

