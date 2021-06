「1月分が10万円超」と高騰するインスリンを「バイオハッカー」が団結し自ら開発

糖尿病 患者に必要とされる インスリン は、アメリカにおいてその価格の高騰が問題視されています。企業に頼らず自分たちの手でインスリンを開発しようともくろむ非営利組織のオープンインスリン財団が、次第に活動の輪を広げつつあります。 Biohackers Figure Out How To Make Insulin 98% Cheaper | Freethink https://www.freethink.com/shows/just-might-work/how-to-make-insulin オープンインスリン財団は「オープン・インスリン・プロジェクト」という名前で2015年に発足した組織です。 1型糖尿病 を患うコンピューター科学者だったAnthony Di Franco氏がインスリンの価格高騰の波を受け、「自分たちでインスリンを作ってしまえば価格高騰問題を解決できる」と考えたのが始まり。生化学者ら20人が参加するこの組織は「自身らで開発した薬でFDAの承認を得ること」「製造レシピをオープンソースにして病院や患者向けに提供すること」を目標に活動を行っています。 「薬が高ければ自分で作ればいい」とバイオハッカー集団が特許フリーなインスリンの開発を目指す「オープン・インスリン・プロジェクト」 - GIGAZINE

