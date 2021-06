Googleから突然「連続殺人鬼」のレッテルを貼られたという報告

Google検索は、今や現代人にとってなくてはならない存在であり、その検索結果には非常に高い信頼を置く人が多く存在します。そんなGoogleの検索結果で「あやうく連続殺人鬼であることにされかけた」というエピソードを、スイス在住の起業家であるフリスト・ゲオルギフ氏が紹介しています。 Google turned me into a serial killer · Hristo Georgiev https://hristo-georgiev.com/google-turned-me-into-a-serial-killer ある日、ゲオルギフ氏はかつての同僚から、「ゲオルギフ氏の名前をGoogleで検索すると、たまたま同じ名前の連続殺人犯に関するWikipediaの記事にリンクされた形でゲオルギフ氏の顔写真が出てきている」ことを知らせるメールを受け取ったとのこと。 実際にゲオルギフ氏の名前をGoogleで検索したところが以下。Googleの検索結果の右側に、「 Hristo Georgiev (フリスト・ゲオルギフ)」という連続殺人犯のWikipedia記事とともに、ゲオルギフ氏の顔写真が表示されています。

2021年06月25日 16時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

