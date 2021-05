2021年05月31日 23時00分 ネットサービス

ビデオ通話を使った「バーチャル相互オナニー」のメリットとやり方



FaceTimeなどのビデオ通話アプリを使用してお互いに自慰行為を見せ合う「相互マスターベーション(相互オナニー)」がもたらすメリットとそのやり方について、海外ニュースメディアのMashableが解説しました。



Mutual masturbation can bring you closer to your partner, even over FaceTime

https://mashable.com/article/facetime-video-mutual-masturbation/



Mashableが提唱する「相互オナニー」とは、パートナーの目の前でお互いに自慰をしてそれを見せ合うというもの。男女間で行う性行為については「女性はセックスでオーガズムを経験する確率が男性より低い」という性による格差が存在しますが、この格差を解消するためには相互オナニーの中でどのような刺激が快感につながるのかをパートナーに見せることが役立つ、というのがMashableの主張です。



しかし、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、相互オナニーどころか日中に会って食事することさえ困難な状況が世界的に続いています。そこでMashableが新しく提唱するのが、インターネットを介してオナニーを見せ合う「バーチャル相互オナニー」です。



インディアナ大学・キンゼイ研究所でセクシュアリティやジェンダーについて研究しているジャスティン・レーミラー氏は、バーチャル相互オナニーのメリットについて、「自分の好みや、感じる刺激の仕方をパートナーに知ってもらうための、有益な教材ビデオとしての側面があります」と説明します。



また、マンネリを防いで性生活を充実させる効果もあるとのこと。アダルトグッズメーカー・Organic Lovenの創業者であるテイラー・スパークス氏はMashableに対し「バーチャル相互オナニーをすると、露出狂とのぞき魔の両方になることができるので、『目新しいエッチのレパートリーを増やしたい』と思った時にうってつけです」とコメントしています。





上記のようなメリットがあるとはいえ、出し抜けに「オナニーを見せ合おう」と持ちかけるのはハードルが高いのも事実。そこでスパークス氏は、「パートナーがプライバシーを気にしている場合は『同意なしに録画しない』と決めたり、見られるのを恥ずかしがる場合は、まず乗り気な方が自分のオナニーを見てもらうことから始めたりするという方法があります」と提案しました。



また、セックスのテクニックに関するムービーを手がけるケネス・プレイ氏によると、相互オナニーを始める上ではセックスと同様に「ペーシング(ペースを合わせること)」が肝要とのこと。例えば、性的なメッセージや写真などを送り合うセクスティングから始めたり、一緒にアダルトなライブ配信を見たりしてムードを盛り上げつつ好みを探り合ったりすると効果的なのだそうです。



首尾良くバーチャル相互オナニーにこぎつけた後は、機材のセッティングが必要です。バーチャル相互オナニーをする上で、プレイ氏がオススメするロケーションは「ベッド」です。ベッドの上にウェブカメラ付きのノートPCを置けばすぐに始めることができる上、必要ならPCの下に枕を敷いて角度をつけたり、ベッドサイドの壁に体をもたれかけさせたりすることも可能です。また、スマートフォンを使う場合は三脚を使うか、本を積んでそこにスマートフォンを立てかける方法があります。さらに、より挑発的なアングルにしたい場合は、ベッドにスマートフォンを置いてその上で膝立ちになるのもアリだそうです。





雰囲気を出すには、カメラアングルだけでなく照明や音声にも気を遣う必要があります。プレイ氏によると、赤い光は肌の色あいを強調するため、照明には赤めのライトを使うのが効果的とのこと。また、動きの邪魔にならないように、マイクやイヤホンもワイヤレスにするのがベターだと、プレイ氏はアドバイスしました。



バーチャル相互オナニーをする上で最も大切なことについて、スパークス氏は「双方の同意と安全、そして安心が最重要です」と強調。相手の表情が固くなっていないかや、動きがぎこちなくなっていないかを見て「パートナーが心の底から楽しんでいるかどうか」を確認し、もし少しでも気が乗らない様子を見せたら中止して、話し合うべきだと述べました。