敵を指定通り倒すことで人間であることを証明する「DOOM Captcha」が登場

オンラインサービスを利用する際に、ユーザーがボットではなく人間であることを証明するためのシステムが「 CAPTCHA 」です。CAPTCHAでは「わざとゆがんだ文字を読ませる」「表示した計算式を解かせる」「条件にあった写真を選ばせる」などの認知テストが行われますが、名作 FPS ゲーム「 DOOM 」をヒントにした認知テストを採用する「 DOOM Captcha 」が登場しました。 DOOM Captcha - Captchas don't have to be boring https://vivirenremoto.github.io/doomcaptcha/ DOOM Captchaのデモが、 上記サイト で公開されています。メール入力欄の下にある、「KILL 4 ENEMIES」と表示されたCAPTCHA部分をクリックします。

2021年05月25日 21時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1i_yk

