2025年08月04日 23時00分 動画

秒針固定で時計盤が回る時計アート「Against the Run」をAIコーディングで再現



マサチューセッツ工科大学のウェルカムセンター近くに、秒針が12時の位置で固定されていて文字盤が回転するというアリシア・クワデ氏の時計アート「Against the Run」があります。これを、Hacker Newsユーザーのxnx氏がGeminiを用いて生成したコードで再現しています。



AI coding tools are quite fun for making different clock concepts. Here's a one-... | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=44714887



「Against the Run」は遠目に見ると街路に設置された時計のように見えますが、通常のアナログ時計とは異なり「秒針が12時の位置に固定されていて文字盤が動く」というアートです。制作者はポーランド出身、ベルリン芸術大学で彫刻を学んだアリシア・クワデ氏。



Against the Run, 2019 | MIT List Visual Arts Center

https://listart.mit.edu/art-artists/against-run-2019





動いているところはこんな感じ。



Alicja Kwade, Against the Run, 2019 - YouTube





時計自体は正しい時間を示しているのですが、秒針が固定されているため、文字盤が毎秒、左に反時計回転します。このため、まるで時計が時間の流れに逆らっているかのように見えるのが興味深いアートです。





xnx氏は「AIコーディングツールは、さまざまな時計のコンセプトを作成するのに、非常に楽しいツールです」と述べ、その一例として「Against the Run」を再現しています。



xnx氏の公開した「Against the Run」のプレビューはこんな感じ。



Gemini - Rotating Clock Face JavaScript Code

https://gemini.google.com/share/c1dcfbd9cf9a





文字盤が動く時計アート「Against the Run」をGeminiでコードを生成して再現 #clock #art - YouTube





コードに手を入れて、文字盤の盤面を白にしたり、文字のフォントを変えたりすれば、さらにオリジナルに近づけることもできそうです。