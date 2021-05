遺伝子組み換えした数千万匹の蚊を放つ大規模な実験がアメリカで実施へ

感染症を媒介する ネッタイシマカ の数を減少させるため、「子孫が繁殖しないように」遺伝子組換えされた蚊を放つという実験が、世界各所で行われています。アメリカでは長年、当局による実験許可が下りていなかったのですが、2020年8月に実験の実施が認められ、2021年5月、ついに蚊がアメリカ・フロリダ州で放たれることになりました。 First genetically modified mosquitoes released in the United States https://www.nature.com/articles/d41586-021-01186-6 ネッタイシマカは 黄熱 ・ デング熱 ・ ジカ熱 といった病気を媒介することが知られています。近年は地球温暖化の影響でネッタイシマカを始めとする蚊の生息範囲が広がっていることから、感染症対策として、これらの蚊の繁殖をコントロールする技術が開発されています。 イギリスを本拠とする Oxitec はそんな技術を開発するバイオテクノロジー企業の1つ。Oxitecは「子孫が死ぬ遺伝子を組み込んだ蚊を野生に放つ」という実験を行っています。この技術は、遺伝子組換えされたオスの蚊がメスと交尾すると、子孫の体内に特定の酵素が蓄積され、酵素が子孫の成長を阻害することで繁殖前に死んでしまうという理屈です。

2021年05月06日 14時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by logq_fa

