フォアグラ採取後の鴨ロース「マグレカナール」はどんな味なのか実際に焼いて食べてみた

・関連記事

世界3大珍味のひとつ「フォアグラ」、どのような味なのかよくわからなかったのでカタマリで買ってみた - GIGAZINE



1000円台でバターのように溶ける巨大な生フォアグラが食べられるフォアグラ専門店「Au petit Sud Ouest」に行ってきました - GIGAZINE



フォアグラは本当に「残酷な方法」で生産されているのか、フォアグラ農家の実態を描いたムービーが公開中 - GIGAZINE



とろけるように柔らかい「豚の角煮」を手抜きで作る - GIGAZINE



どんぶりから角煮のカツが飛び出るとろとろオムレツのせの「とろとろ玉子の角煮かつ丼」試食レビュー - GIGAZINE

2021年05月01日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.