ツインターボファン搭載の高性能ゲーミングスマートフォン「Lenovo Legion Phone Duel 2」が登場

Lenovoが新しいゲーミングスマートフォンのフラグシップモデルとなる「 Lenovo Legion Phone Duel 2 」を発表しました。心臓部にはQualcommの次世代SoC「 Snapdragon 888 」を搭載しており、スマートフォンとしては珍しいツインターボファンを採用したゲーミングスマートフォンの名にふさわしい端末に仕上がっています。 Lenovo Unleashes Next Mobile Gaming Powerhouse with the Lenovo Legion Phone Duel 2 | Lenovo StoryHub https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/next-mobile-gaming-powerhouse-lenovo-legion-phone-duel-2/ 2020年にはモバイルゲーマーの数が26億人を超えており、今後、さらにその数は増加していくと予測されています。しかし、すべてのスマートフォンが同じように作られているわけではないため、勝敗を決するような重要な場面では「勝つために設計されたスマートフォン」を使用することが重要である、とLenovoは主張しています。

・関連記事

ASUSのゲーミングスマホ「ROG Phone 5」登場、Snapdragon 888搭載で最上位モデルは世界初のメモリ18GB - GIGAZINE



ASUSのゲーミングスマホ「ROG Phone 5」登場、Snapdragon 888搭載で最上位モデルは世界初のメモリ18GB - GIGAZINE



10コアCPU&4つのスピーカーを搭載した変態仕様のゲーミングスマホ「Predator 6」をAcerが発表 - GIGAZINE



ゲーミングデバイスメーカーのRazerから初スマホ「Razer Phone」が登場、はたしてその評価は? - GIGAZINE



Qualcommが次世代SoC「Snapdragon 888」を発表、ついに5Gモデム内蔵&GPUが大幅強化 - GIGAZINE



2021年04月09日 15時15分00秒 in モバイル, ハードウェア, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.