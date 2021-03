コーヒーが子どもの成長を妨げるという話は本当なのか？

「カフェイン入り飲料が子どもの成長を妨げる」という言説を根拠に、子どもにコーヒーを飲ませることをためらう人がいます。はたしてカフェインは本当に子どもの成長を妨げるのかについて、サイエンスジャーナリストのベンジャミン・プラケット氏が解説しています。 Does coffee really stunt kids' growth? | Live Science https://www.livescience.com/coffee-does-not-stunt-growth.html コーヒーが子どもの成長を妨げると信じている人が多い理由としていくつか考えられますが、1つは1980年代に「定期的にコーヒーを飲む人は骨粗しょう症のリスクが高い」という研究がいくつか発表されたことにあるとプラケット氏は考えています。この研究では、効果はわずかながら、カフェインの摂取が体内のカルシウムの排出につながる可能性があることが示唆されています。これにより、子ども時代にコーヒーを摂取することで、骨の成長を行うカルシウムが十分に取れないという言説につながっていった可能性があります。 しかし、2020年に ハーバード大学医学大学院 が行った 研究 で、「コーヒーを飲む人はミルクの消費量が少なくなる傾向にある」ということが分かりました。さらに、同じ研究ではコーヒーの消費と骨粗しょう症に関連性がないことが分かり、骨粗しょう症の要因は「コーヒーを飲んだから」ではなく、「ミルクを飲まなくなるから」である可能性が示唆されています。

・関連記事

カフェインを過剰に摂取するとどうなってしまうのか? - GIGAZINE



10代の少年少女がコーヒーを飲んでも問題ないのか? - GIGAZINE



諸説ある中で結局「コーヒーは健康にとって良いもの」なのか? - GIGAZINE

2021年03月30日 11時07分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.