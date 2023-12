2023年12月16日 18時00分 サイエンス

毒素を体外に排出するとうたう「デトックス」の効果について専門家が解説



サプリメントや特定の食品、あるいはダイエット法など、テレビやソーシャルメディアには「デトックス」をうたう商品の広告や宣伝がたくさんあります。体から毒素を排出することを目指すこの健康法の科学的な裏付けや気をつけるべきポイントについて、専門家が解説しました。



◆そもそもデトックスとは?

イングランドにあるニューカッスル大学で栄養学と食事療法の研究を行っているクレア・コリンズ氏によると、デトックスの起源は古代ギリシャの医者であるヒポクラテスの時代にまでさかのぼることができるとのこと。「血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁」の4つの体液のバランスが崩れると病気になるという四体液説に基づき、西洋の医者たちは何世紀にもわたって瀉血(しゃけつ)や嘔吐剤、かん腸で体内の均衡を保ち、患者を癒やそうとしてきました。





現代では、デトックスの実践法は変化しており、主なデトックスは通常の食事の代わりに飲む飲料となっています。デトックス飲料としては、お茶やコーヒーをはじめ、スパイスやフルーツなどを漬けたインフューズド・ウォーター、果物や野菜、ハーブ、特定の栄養素や天然成分を加えたドリンクなどさまざまな種類が出回っており、その多くが体内の毒素を洗い流したり免疫力を高めたりする効果をうたっています。



このようなデトックス飲料の人気はうなぎ登りで、世界的な予測では「デトックス飲料市場は2022年に50億ドル(約7270億円)に達しており、2030年までにさらに50%成長する」と推定されています。



飲み物の他にも、ビタミンや抗酸化物質などを配合したサプリメント、オーガニック食品、プロバイオティクスなどのデトックス食品があるほか、逆に特定の食品を摂取しない「除外食」や断食などもデトックスとして推奨されているとのこと。また、デトックス法の中には大腸を洗浄する「大腸灌流(かんりゅう)」やレメディと呼ばれる砂糖玉で治療を試みるホメオパシー療法なども存在しています。



◆デトックスの効果

デトックスに効果があるのかという問いに対するコリンズ氏の簡潔な回答は「ノー」です。2022年に発表された研究では、デトックスダイエットで何らかの毒素が排出されるメカニズムや、何らかの食事によって排出される特定の毒素などを発見することはできませんでした。研究者らはこの研究で、肝臓と腎臓には極めて効率的に毒素を体外に排出する機能が備わっていることを強調し、「デトックスは人間の生理学の一般原則に反している」と結論づけています。



また、これに先駆けて発表された2015年の研究でも、同様にデトックスダイエットを支持する有力なエビデンスは得られませんでした。





デトックス商品を売る上では、一般的に安全性や成分の品質に問題さえなければ、本当にデトックス効果があることを証明する必要はありません。そのため、コリンズ氏は「宣伝文句や注意書きをよく確認し、メーカーが実際には何をうたっているのかを確認したほうがいいでしょう」と指摘しました。



具体的には、毒素の排出の他に体重の減少、意思力や自尊心の向上、体力や免疫力の向上、幸福感、心の平穏、肌や髪や爪の改善などといった効能が、よく吟味すべきデトックスの効能として挙げられます。



◆デトックスの潜在的な危険性やポジティブな側面

コリンズ氏によると、デトックス食として推進される食事は極端に低カロリーな傾向があるため、通常の食事に置き換えると短期的には体重が減るものの、持続可能な減量方法とは言えないとのこと。また、特定の食品群を極端に制限するデトックスダイエットには栄養不足のリスクがあるため、これが疲労感やイライラ、口臭などにつながるケースもあります。





また、副作用や過剰摂取の可能性といった有害事象のリスクも指摘されています。例えば、スペインでは肝臓洗浄デトックスをうたう「エプソムソルト」の成分表示が不適切だったことが原因で、50歳の男性がマンガン中毒を起こして死亡する事故が発生しました。また、大腸灌流を行っているオーストラリアの施設を監査した2018年~2019年の調査では、多数の業者が感染管理基準を順守せずにサービスを提供していたことも判明しています。



こうした点からコリンズ氏は、「慢性疾患のある人、摂食障害のある人、高齢者、子ども、妊娠中や授乳中の女性といった人は絶対にデトックスを試すべきではありません」と述べました。



一方で、コリンズ氏はデトックスを頭ごなしに否定している訳ではありません。デトックスプログラムには食生活やアルコールとの付き合い方、生活習慣について改善すべき点を認識できるという面もあるため、これがライフスタイルを見直したり、より健康的な食生活を心がけたりするきっかけになることもあると、コリンズ氏は話しました。