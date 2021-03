アルゴリズムに含まれるバイアスをなくすための「バイアス報奨金プログラム」の考え

Using bug bounties to spot bias in AI algorithms https://www.computing.co.uk/news/4028677/bug-bounties-bias-algorithms 「報奨金を出すことでアルゴリズムに含まれるバイアスを見つけてもらう」という発想は、ネットサービスやソフトウェアなどで行われている、 バグ報奨金プログラム の考えを採用したものです。 このプロジェクトを推進しているのは、研究者のデボラ・ラジ氏ら。ラジ氏は2019年に、Amazonの顔認証API「Amazon Rekognition」に人種差別的な偏りがあるという研究結果を発表したことがあります。 「Amazonの顔認証ソフトの差別性」を巡りAmazonとMITの研究者が対立する - GIGAZINE

2021年03月19日 07時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

