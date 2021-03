「哺乳瓶でドリンクを飲む」ブームが中東の湾岸諸国で発生、政府は規制を実施

AP通信は、湾岸アラブ諸国においてソーシャルメディアの現象が取り締まられることはこれが初めてではなく、当局は曖昧な法律によって不道徳な物事を取り締まる幅広い権限を持っていると指摘。2020年にも、「アラブ首長国連邦の紙幣で鼻をかんだムービーをTikTokに投稿し、アラブ首長国連邦の評判を傷つけた」として男性が逮捕される事件が起きています。 Dubai Police arrest man for sneezing on a UAE banknote | Crime – Gulf News https://gulfnews.com/uae/crime/dubai-police-arrest-man-for-sneezing-on-a-uae-banknote-1.71542269

2021年03月18日 16時00分00秒 in メモ, 食, Posted by log1h_ik

