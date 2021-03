NVIDIAがGPU「RTX 3060」のマイニング制限を解除するドライバーを誤配布

NVIDIAのGPU「 GeForce RTX 3060 」にかかっている、マイニング目的での利用を防止するためのハッシュレート(マイニング速度)リミッターが、公式配布されたドライバーにより解除できる状態になっていたことがわかりました。すでに該当するドライバーの配布は停止されています。 Nvidia confirms it accidentally unlocked RTX 3060 Ethereum mining - The Verge https://www.theverge.com/2021/3/16/22333544/nvidia-rtx-3060-ethereum-mining-rate-limit-unlock-driver Bestätigt: Beta-Treiber hebelt Mining-Bremse der RTX 3060 aus - ComputerBase https://www.computerbase.de/2021-03/mining-bremse-geforce-rtx-3060-umgehbar-eth-hashrate/

2021年03月17日 10時34分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by logc_nt

