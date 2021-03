絵画が510億円で落札されるようになるまでに落札額の最高記録はどのように変遷してきたのか？

・関連記事

18億円もの価値がつけられたレオナルド・ダ・ヴィンチの「失われた絵画」はなぜ本物だとわかったのか? - GIGAZINE



1.5億円でオークション落札された絵画がシュレッダーで切り刻まれる - GIGAZINE



世界で初めてオークションにかけられたAI作の肖像画が5000万円で落札される - GIGAZINE



4000円弱で購入した中古の陶磁器が実は3000万円以上の価値がある貴重な品だったことが判明 - GIGAZINE



1400円で買ったアクセサリーが5000万円以上の価値を持つ超貴重な本物のダイヤモンドだった - GIGAZINE



2021年03月15日 08時00分00秒 in アート, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.