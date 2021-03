無料でブラウザから遊べる丸亀市公式RPG「まるがめクエスト～囚われの12姫～」は観光目的なのにかなりの歯ごたえ

・関連記事

岐阜県民に転生して魔物を倒すレトロRPG風スマホゲーム「岐阜クエスト」で岐阜を滅亡から救ってみた - GIGAZINE



群馬の群馬による群馬のためのNintendo Switch版「ぐんまのやぼう あなたもわたしもぐんまけん」はマルチプレイ追加でより群馬愛にあふれていた - GIGAZINE



うわあああああああ!と絶叫する「豆」たちをつぶす謎のFlashゲーム - GIGAZINE



混沌の2020年を無料でプレイ可能なゲームで振り返る「2020 Game」 - GIGAZINE

2021年03月15日 09時00分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.