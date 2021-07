2021年07月08日 14時00分 メモ

サザビーズが101.38カラットのダイヤの競売に「ビットコインとイーサリアムでの支払い」を受け付けると発表



世界最古の国際オークション企業サザビーズが、2021年7月9日に実施される101.38カラットのダイヤモンドの競売に際し、「暗号資産による決済を受け付ける」と発表しました。







Sotheby's to Accept Bitcoin (BTC), Ether (ETH) for 101-Carat Diamond Auction | BTCMANAGER

https://btcmanager.com/sothebys-bitcoin-btc-ether-eth-101-carat-diamond-auction/



Sotheby's to accept bitcoin, ethereum for Banksy auction | ロイター

https://jp.reuters.com/article/crypto-currency-sothebys-idCNL4N2MR2A9



Sotheby’s Auctions 101-Carat Diamond, Will Accept Bitcoin, Ether - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-07/sotheby-s-auctions-101-carat-diamond-in-new-milestone-for-crypto



7月9日に香港で競売にかけられるのは、101.38カラットというサイズかつ不純物窒素を一切含まない「Type IIa」に属する洋ナシ型のフローレスダイヤモンド。オークションページの詳細には、「歴史的に見ても100カラットを超えるファセット・カットのダイヤモンドはごくわずかであり、さらに完璧な色と透明度を兼ね備えたものとなるとめったに見られるものではありません」という寸評が記されています。サザビースはこのダイヤモンドの落札価格を300~500万ドル(約3億3000万円~5億5000万円)と見込んでいますが、1500万ドル(約16億6000万円)に達する可能性も視野に入れているとのこと。



The Key 10138

https://www.sothebys.com/en/digital-catalogues/the-key-10138





このダイヤモンドの競売に関して、サザビースがビットコインとイーサリアムの暗号資産2種による支払いを受け付けたことが話題を呼んでいます。サザビーズのグローバルラグジュアリー部門のマネージングディレクターであるジョシュ・プーラン氏によると、高価な宝石に対する需要が増加しており、とりわけ「アジア在住の若いデジタルネイティブ世代」からの需要が急増しているとのこと。こうした背景から、サザビースは暗号通貨取引所のCoinbaseと提携し、暗号資産2種の支払いを受け入れる予定です。



オークションハウスが暗号資産による支払いを受け付ける事例は増えつつあり、2021年2月にはサザビーズと双璧を成すオークションハウス大手クリスティーズが6934万6250ドル(約75億円)で落札された「非代替性トークン(NFT)」の支払いをイーサリアムで受け付けており、サザビーズ自身も2021年5月にバンクシーの「Love is in the Air」の競売をビットコインとイーサリアムで受け付けるとしていました。以下が「Love is in the Air」。





こうした流れについて、スイスのMuseum of Contemporary Digital Art(現代デジタルアート博物館)のアートアドバイザー兼キュレーターであるジョージ・バク氏は、オークションハウス幹部が「暗号資産で支払いたい」というコレクターの熱烈な関心に驚くという事例が多くなっているとコメント。「過去1年にわたる暗号資産市場の高騰から突然お金持ちになった人の多くは金離れが良いのです」と指摘して、「アートディーラーやオークションハウスとしてアートの世界で競争力を持ちたいのであれば、暗号資産による支払いを受け付けるようにすると、より魅力的で革新的な企業になることができます」と語りました。