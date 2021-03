2021年03月05日 10時48分 ソフトウェア

Microsoft Edgeが爆速起動&複数タブを開いてもリソースを節約できる機能をリリース



Microsoftのウェブブラウザである「Microsoft Edge」の最新安定板となる「Microsoft Edge 89」の新機能が発表されました。Microsoft Edge 89はこれまでよりも起動時間が29~41%も高速になり、複数のタブを開いてもコンピューターのリソースを大量に消費しない「スリーピングタブ」という機能も登場します。



ウェブブラウザの起動が遅いことが気になっているというユーザーも多いはず。そんなブラウザの起動が遅いことが気になる人のために、Microsoft Edge 89では起動時間を爆速にするための「スタートアップブースト」という機能が登場します。この機能を有効にしている場合、Microsoft Edgeの起動時間は従来比で29~41%も高速になるとのこと。なお、スタートアップブースト機能は自動で有効になりますが、設定メニューから手動でオフにすることも可能です。





ウェブブラウザで上で開いたタブをそのままにしておくことは一般的ですが、開いたタブの全てがバックグラウンドで動作しているわけではないにもかかわらず、それぞれがマシンリソースを消費します。そのため、多くのタブを開けば開くほどコンピューターのリソースが消費されていき、ブラウザの動作速度が低下しコンピューターの動作そのものにも影響していきます。



そんな問題を解消するためにMicrosoft Edge 89で追加されるのが、「スリーピングタブ」という機能。マシンのパフォーマンスを損なうことなく複数のタブを開くことが可能になるため、マシンのパフォーマンスを気にしてタブをひとつひとつ閉じる必要がなくなります。



スリーピングタブはもともとMicrosoft Edgeの最新機能をいち早く体験できるMicrosoft Edge Insiderでリリースされました。スリーピングタブを使用することで、コンピューターのメモリ使用量が最大16%削減され、CPU使用量は最大26%削減されます。これによりコンピューターのバッテリー寿命が長くなったとのこと。



なお、スリーピングタブを使用するとマシンリソースの消費が大幅に削減されることとなりますが、ページのコンテンツが完全に破棄されるわけではありません。つまり、開いていたメインのタブ以外をクリックしても、ページをリロードする必要があるわけではないというわけ。なお、タブは2時間操作がないとスリープ状態に入り、「edge://settings/system」からこの間隔を変更することも可能です。さらに、「edge://settings/system」からスリープ状態にしたくないサイトを設定することもできます。





ただし、スリープ状態になると一部のサイトは機能しなくなる可能性があるため、オーディオの再生などを検出し、スリープ状態に陥らないようにするヒューリスティックも構築されています。Microsoftはヒューリスティックを繰り返し改善し続けているため、「あなたのフィードバックをお待ちしています」とのこと。



Microsoft Edgeでは他にも、タブを垂直方向に並べる機能も登場。タブの表示はこれまで同様の水平方向に並べるものと、垂直方向に並べるものを即座に切り替え可能です。





さらに、ブラウザ上のコンテンツを表示したまま履歴にアクセス可能になる機能も登場します。





他にもMicrosoftの検索エンジンであるMicrosoft Bingもアップデートされており、情報を素早く見つけられるように進化しています。



検索結果ページがより直感的でインタラクティブなものに変化しており、例えばレシピの表示が大幅に進化。レシピ写真・1食あたりのカロリー・レビューといった「ユーザーの知りたい情報」がひとまとまりとなって表示されます。





さらに、検索結果ページの右端に表示される基本情報が、従来のもの(左)からインフォグラフィックスを交えたもの(右)に変更されました。





なお、「Microsoft Edge 89」は2021年3月中にリリースされる予定です。