Chromeのメモリを節約する「メモリセーバー」とバッテリーを長持ちさせる「省エネモード」がChrome 110安定版でデフォルトでオンに

2023年2月にリリースされた「Google Chrome 110」安定版 で、たくさんのタブを開いたままにしている時にメモリを節約する「メモリセーバー」と、バッテリーを長持ちさせてくれる「省エネモード」機能がデフォルトでオンになりました。いずれの機能も設定画面から簡単にオン/オフを切り替えられるほか、特定のウェブサイトをメモリセーバー機能の対象外に設定することも可能です。 Google Chrome rolls out long awaited battery saving features https://www.androidpolice.com/google-chrome-110-energy-saver-memory-features/ Google Chrome’s latest features tackle battery and memory optimizations - The Verge https://www.theverge.com/2023/2/20/23607304/google-chrome-battery-energy-memory-ram-optimization-features-110 Googleは2022年12月、Chromeの新たな機能として「メモリセーバー」と「省エネモード」を発表しました。 Chromeにメモリを節約させる「メモリセーバー」機能が登場、バッテリーを長持ちさせる「省エネモード」も - GIGAZINE

・関連記事

Chromeにメモリを節約させる「メモリセーバー」機能が登場、バッテリーを長持ちさせる「省エネモード」も - GIGAZINE



「Google Chrome 110」安定版リリース、ピクチャーインピクチャー用CSS疑似クラスの追加など - GIGAZINE



「Google Chrome 109」安定版リリース、MathMLによる数式埋め込みなどが追加 - GIGAZINE



「Google Chrome 108」安定版リリース、新たな単位の追加やCOLRv1関連機能を実装 - GIGAZINE



「ChromeはmacOS上でSafariの10倍もメモリを食う」という実験結果 - GIGAZINE



ChromeがノートPCのバッテリーを最も減らすブラウザであるということがMicrosoftのテストで判明 - GIGAZINE



Windows版Firefoxの「メモリ不足によるクラッシュ」を70%減らした手法とは? - GIGAZINE



2023年02月21日 13時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.