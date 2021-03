2021年03月02日 10時17分 モバイル

Instagramが4人同時でインスタライブできる「Live Rooms」を発表



Instagramには最大2人でライブ配信が可能な「Instagram Live」、通称インスタライブが存在しますが、これの最大定員が4人になる「Live Rooms」が発表されました。



https://about.fb.com/news/2021/03/doubling-up-on-instagram-live-with-live-rooms/



Instagramはインスタライブの定員を2倍に拡張した「Live Rooms」をリリースしたことで、「Instagram上でトークショーを開催したり、セッションしたり、アーティスト同士が共同制作をしたり、フォロワーとの魅力的なQ&Aやチュートリアルを開催したり、友達と遊んだりと、よりクリエイティブな機会が訪れることを願っています」とし、今後Instagram上でよりクリエイティブな試みが増えることを狙っているとしています。



実際にLive Roomsを使うと以下のようになります。Live Roomsでは1人のユーザーがルームを作成し、そこに3人までゲストを招待できるという形になります。招待したゲストのフォロワーにも通知が届くため、1人でインスタライブするよりも多くのユーザーにリーチすることが可能です。





なお、Live Roomsはクリエイターと視聴者が互いに有意義な会話をするための最適な場所となるように設計されているため、ゲストのいずれかにブロックされているユーザーは配信を視聴できなくなります。また、コミュニティガイドラインに違反したためインスタライブをできないというゲストも、ルームには参加できません。また、コメントの報告やブロック、コメントフィルター機能などのインスタライブで使えるモデレーション機能は、Live Roomsのホストも同じように使えます。





また、Live RoomsはクリエイターがInstagram上でお金を稼ぐためのさらなる方法を提供してくれるとのこと。Instagramはインスタライブの視聴者が配信者に投げ銭できる「バッジ機能」を実装していますが、Live Roomsでもバッジ機能が使用可能。また、ショッピングや募金活動など他のインタラクティブ機能も使用できるようになる模様。他にも、マナーの悪い視聴者をバンしたり、不適切なコメントを削除したりを他ユーザーに任せる「モデレーターコントロール」や、オーディオ関連機能などの導入も検討されています。



新型コロナウイルスのパンデミック以降、Instagramユーザーはさまざまな方法でインスタライブを活用しており、2020年には新型コロナウイルスに関する情報提供や、有名人へのインタビュー、ラップバトルなどが行われました。こういった状況により、「フィットネスインストラクターやミュージシャン、美容ブロガー、シェフ、活動家まで、あらゆる種類のクリエイターがインスタライブに依存してコミュニティを形成してきました。その中で非常に要望の多かったものが、Live Roomsという形でリリースされます。この機能を用いてさらなる創造性が生まれることが待ちきれません」とInstagramは記しています。