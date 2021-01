真空チューブ内をポッドが駆け抜ける「ハイパーループ」の乗客体験ムービー、2030年以降の商業展開が目標

・関連記事

時速1200kmで走る「ハイパーループ構想」が一歩前進、その仕組みは磁石を特殊な「ハルバック配列」に並べて浮上することにアリ - GIGAZINE



ハイパーループ開発陣営の一つ「Hyperloop One」が実物大の車両で時速310kmの走行に成功、ムービーも公開 - GIGAZINE



Hyperloop Oneが超高速次世代交通システム「ハイパーループ」の建設候補地10カ所を発表、2021年までに一部ルートの実現を目指す - GIGAZINE



中国がHyperloopを超える最高時速4000kmの「高速飛行列車」を計画 - GIGAZINE



2020年代に惑星間輸送システムで火星に人を送り込む計画をSpaceXのイーロン・マスクCEOが発表 - GIGAZINE

2021年01月29日 12時37分00秒 in 乗り物, 動画, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.