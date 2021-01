体内で重要な役割を果たしている「タンパク質」とは何なのかを専門家が解説

・関連記事

タンパク質の「フォールディング問題」とは何なのか? - GIGAZINE



50年前からの生物学の超難問にDeepMindの開発した「AlphaFold」がAIのパワーで道筋を示し研究が加速 - GIGAZINE



タンパク質の立体構造を予測するシステムが機械学習によって大きく進歩している - GIGAZINE



「タンパク質から音楽を創り出す」という研究が進行中 - GIGAZINE



プロテインがどのようにして筋肉になるのかをアニメで解説 - GIGAZINE



2021年01月15日 09時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.