たった1万円台のRISC-V CPU搭載＆Linuxの動作に対応したお手頃コンピューターボード「BeagleV」

・関連記事

オープンソースのCPU命令セット「RISC-V」は普及の一歩手前まで来ている - GIGAZINE



RISC-Vは「ムーアの法則」以来の技術イノベーションになるとの予想 - GIGAZINE



Western Digitalが次世代コンピューティングアーキテクチャ「RISC-V」の推進を加速 - GIGAZINE



新時代の覇者となる可能性を秘めたオープンソースのCPU「RISC-V」の長所と短所とは - GIGAZINE



RISC-Vによる新しいプロセッサの開発が難しいのはなぜなのか? - GIGAZINE

2021年01月15日 06時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.