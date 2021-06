2021年06月11日 16時06分 ハードウェア

2000億円超えでIntelがRISC-Vプロセッサ開発企業「SiFive」の買収を検討中との報道



Intelが、RISC-V採用プロセッサを開発する半導体企業「SiFive」の買収を検討していると報じられています。



RISC-Vは、Microsoft、IBM、Qualcomm、Micron、Samsung、Huaweiといった大手テクノロジー企業が開発に参加するオープンソースの命令セットアーキテクチャ(ISA)です。RISC-Vはライセンスフリーで利用できるため、小規模開発者に利益をもたらし、業界全体に新たなエコシステムを構築する技術として高く注目されています。



SiFiveは、そんなRISC-Vを採用したプロセッサを開発する企業で、2021年1月には、SiFive製のRISC-Vプロセッサ「SiFive U74」を搭載した安価なコンピューターボード「BeagleV」が登場し、話題になっていました。



そして2021年6月10日に、Bloombergが「IntelがSiFiveの買収を検討中である」と報じました。Bloombergによると、Intelによる買収予定金額は20億ドル(約2000億円)で、SiFiveはIntel以外の複数の企業からも買収を持ちかけられているとのことです。



テクノロジー関連メディアのTom's Hardwareは、Intelが2021年3月に発表したファウンドリサービス拡充戦略「IDM 2.0」の中でx86・ARM・RISC-Vといった主要なISAを採用したプロセッサー製造業務の開始を告知していたことを挙げて、「IntelがSiFiveを買収するという報道が真実であれば、IntelがRISC-Vを自社の武器庫に追加することになります」「将来的には、AppleのM1やAWSのGraviton 2との競争に役立つ可能性があります」と指摘しています。



また、テクノロジー関連メディアのVentureBeatは、「SiFiveには、SwiftやLLVMの開発者として知られるクリス・ラトナー氏が在籍しています。IntelSiFiveの買収に成功すれば、ソフトウェア面の事業も強化できるでしょう」と述べ、IntelがSiFiveを買収するメリットを強調しています。



なお、記事作成時点では、IntelとSiFiveはBloombergのコメント要求に応じていません。