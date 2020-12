「COVID-19の最前線で戦った移民」への国籍付与をフランス政府が促進

フランス国籍は通常、取得が完了するまでに数年かかりますが、COVID-19の影響で事務処理が遅れていることが報告されています。このため政府は9月に、COVID-19パンデミックとの戦いに積極的に参加した外国人労働者の国籍取得プロセスを促進・加速するよう地方当局に要請しました。 Reconnaissance de l’engagement des ressortissants étrangers pendant l’état d’urgence de la COVID-19 / La nationalité française / Accueil et accompagnement - Immigration, asile, accueil et accompagnement des étrangers en France - Ministère de l'Intérieur https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/La-nationalite-francaise/Reconnaissance-de-l-engagement-des-ressortissants-etrangers-pendant-l-etat-d-urgence-de-la-COVID-19 なお、2019年にフランス国籍を取得した人は約11万2000人であり、これは2015年の数字よりも18%少ないとのこと。

France rewards hundreds of frontline immigrant workers with citizenship - CBS News https://www.cbsnews.com/news/france-rewards-covid-19-frontline-immigrant-workers-with-citizenship/ フランスはCOVID-19の感染者が2020年12月24日時点で251万人に達し、これまでに6万1000人以上が死亡しています。COVID-19との厳しい戦いのさなかにあるフランスで、12月7日、COVID-19に関係する職業についていることを証明できれば、フランス国籍の取得が容易になるプログラムが発表されました。 そして12月22日、移民・市民権大臣は「医療従事者、クリーニングの専門家、保育士、店舗の販売員などは、この国への献身を証明してくれました。彼らに向けて一歩踏み出すのは、我々共和国の方です」という声明とともに、このプログラムを通してすでに2800件以上の申請があったことを発表しました。なお、22日時点で取得プロセスの最終段階にある人は693人で、取得済みの人は74人とのこと。

2020年12月24日 12時37分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

