ものすごい種類の文書ファイルを他形式に変換できる「Pandoc」レビュー、MarkdownからLaTex、EPUBにまで対応

Microsoft Wordや Markdown で文書ファイルを作成し、それをHTMLファイルやPDFファイルに変換したい時、形式ごとにいちいち変換ソフトを用意するのは面倒です。無料のオープンソースソフトウェア「 Pandoc 」を使うと、ありとあらゆる形式の文書ファイルを他形式の文書ファイルに変換することができます。 Pandoc - About pandoc https://pandoc.org/ GitHub - jgm/pandoc: Universal markup converter https://github.com/jgm/pandoc Pandocは2006年にリリースされた非常に長い歴史を持つ文書変換ツールで、2020年現在でも活発な開発が行われています。変換できる文書ファイル形式の多様さから研究者やエンジニアに広く支持されており、記事作成時点でPandocが対応している文書ファイルの形式は以下となっています。 ◆変換先・変換元ともに対応 ・Markdown ・reStructuredText ・Emacs Org-Mode ・Emacs Muse ・Textile ・HTML 4 ・HTML5 ・EPUB version 2 or 3 ・FictionBook2 ・Haddock markup ・roff man ・LaTeX ・DocBook version 4 or 5 ・JATS ・OPML ・CSL JSON ・CSL YAML ・Microsoft Word docx ・OpenOffice/LibreOffice ODT ・Jupyter notebook ・MediaWiki markup ・DokuWiki markup ・Jira wiki markup ◆変換元のみ対応 ・txt2tags ・BibTeX ・BibLaTeX ・TikiWiki markup ・TWiki markup ・Vimwiki markup ・CSV ◆変換先のみ対応 ・AsciiDoc ・GNU TexInfo ・roff ms ・ConTeXt ・TEI Simple ・OpenDocument XML ・Microsoft PowerPoint ・InDesign ICML ・XWiki markup ・ZimWiki markup ・LaTeX Beamer ・Slidy ・Slideous ・S5 ・DZSlides ・Luaによるカスタムフォーマット変換 ・PDF 変換可能なフォーマットの関係を図で表すとこんな感じで、とんでもない種類のフォーマットを変換できることがわかります。

