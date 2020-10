【読者限定プレゼント有】プロジェクター内蔵シーリングライト「popIn Aladdin 2」レビュー、小さい部屋の壁でも迫力大画面を楽しめて照明器具にもスピーカーにもなるオールインワン

◆「popIn Aladdin 2」で音楽を再生 「popIn Aladdin 2」はBluetoothや AirPlay 、 一部端末 の Miracast に対応しているため、スマートフォンやPCと接続して音声を再生することも可能。映画などのコンテンツを「popIn Aladdin 2」1台で視聴できるほか、端末とつないでワイヤレススピーカーとして使うこともできます。 以下のムービーを再生すると、実際に「popIn Aladdin 2」から音楽を流しつつ周りを動き回って、音の聞こえ具合や音質を確かめてみた時の様子が分かります。 「popIn Aladdin 2」音質テスト - YouTube 楽曲:Falcom Sound Team JDK「GENESIS BEYOND THE BEGINNING OPENING VERSION」 from イース・オリジン オリジナル・サウンドトラック 初代「popIn Aladdin」は出力5Wのスピーカーが1台ついているだけでしたが、「popIn Aladdin 2」では出力が8Wとなり、スピーカーの数も2台になっています。それでも高音の伸びがやや弱く、プロジェクターの真後ろ以外では音が少しこもったように聞こえてしまいますが、出力がアップしたおかげか全体的な音圧はしっかりしているので、プロジェクターと一体になっているスピーカーとして使うことを考えれば、十分だと感じます。 ◆まとめ 実際に「popIn Aladdin 2」を設置・使用してみて、まず感じたのが「とにかく場所をとらない」というメリットです。スピーカーを内蔵したフルワイヤレスのプロジェクターなら「popIn Aladdin 2」以外にもありますが、そうしたプロジェクターは焦点距離や障害物の問題で設置可能な場所が限られてしまい、結局それなりのスペースを占有してしまうことがしばしばあります。一方、「popIn Aladdin 2」は天井からかなりの角度で映像を投影できるので、狭い部屋でも邪魔にならず、柱や横方向の梁(はり)で平面が少ない壁でも大きな画面を表示することが可能です。 明るさや色味を自由に調光可能でシーリングライトとしての性能も高く、スマートフォンでの操作や音声入力にも対応しているので操作も簡単です。また、時間や気温を表示させたり、ワイヤレススピーカーとして音楽を流したりすることもできるので、本格的にエンターテインメントを楽しむ時だけでなく日常生活でも活躍するデバイスだと感じました。

