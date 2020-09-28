2020年09月28日 12時49分 メモ

アルメニアとアゼルバイジャンがナゴルノ・カラバフ地域を巡り軍事的衝突、ともに戒厳令を宣言



かつてソビエト連邦を構成していたアルメニア共和国とアゼルバイジャン共和国は、かねてからナゴルノ・カラバフ地域を巡って対立関係にあります。2020年9月27日(日)、緊張状態が激化して、7月以来の衝突が発生。民間人を含む犠牲者が双方に出てました。これを受けて、アルメニアのパシニャン首相、アゼルバイジャンのアリエフ大統領が、ともに戒厳令を出す事態となっています。



アゼルバイジャンとアルメニアが戦闘 死傷者も 再び緊張高まる | NHKニュース

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200928/k10012637741000.html



係争地で大規模戦闘、複数の死者 アルメニアとアゼルバイジャン：時事ドットコム

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020092700284



Azәrbaycanda hәrbi vәziyyәt vә komendant saati elan olunur - AzerTimes

http://azertimes.az/azerbaycanda-herbi-veziyyet-ve-komendant-saati-elan-olunur/



Nagorno-Karabakh dispute: Armenia, Azerbaijan standoff explained | Asia | Al Jazeera

https://www.aljazeera.com/news/2020/9/27/armenia-and-azerbaijan-a-decades-long-bloody-rivalry



Armenia, Azerbaijan renew clashes over contested Nagorno-Karabakh region - UPI.com

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2020/09/27/Armenia-Azerbaijan-renew-clashes-over-contested-Nagorno-Karabakh-region/1921601246662/



ナゴルノ・カラバフは古くからアルメニア人とアゼルバイジャン人(アゼリー人)の争いの種で、直近では2016年4月、2017年5月、2020年7月に武力衝突が発生し、民間人にも犠牲が出ています。





今回の衝突は、アルメニア側によれば「アゼルバイジャンが挑発した」、アゼルバイジャン側によれば「アルメニアが軍事施設に攻撃を加えてきた」とのことで、どのように始まったものか詳細は不明ですが、民間人を含めて双方に犠牲が出ている模様。



アルメニアのニコル・パシニャン首相は、アゼルバイジャンからミサイル攻撃と空襲があり、2機のヘリコプターと3機のUAV(無人航空機)を撃墜、3両の戦車を撃破したとツイートしています。



Azerbaijan has launched a missile & aerial attack against #Artsakh. Peaceful settlements including #Stepanakert have been attacked. Armenian side has shot down 2 helicopters & 3 UAVs, destroyed 3 tanks. We stay strong next to our army to protect our motherland from Azeri invasion — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) September 27, 2020



アルメニアのアルメン・サルキシャン大統領は「この戦争は、アルツァフ(ナゴルノ・カラバフ地域)で自由に暮らし、尊厳のある平和な生活と未来を手に入れる権利を侵害している」と、アゼルバイジャンによる軍事行動を非難する声明を発表しています。



Համախմբումը մեր հաղթանակների անվերապահ գրավականն է. Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի ուղերձը - Մամուլի հաղորդագրություններ - Լրատվություն - Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ

https://www.president.am/hy/press-release/item/2020/09/27/President-Armen-Sarkissian-message/



一方で、アゼルバイジャンのヒクメット・ハジエフ大統領補佐官は、アルメニアによる武力行使を非難しています。



国境線を固めるために出動するアルメニア軍戦車



Armenia is currently massing its forces along the border line with Azerbaijan in preparation of a full out war. #Armenia #Azerbaijan pic.twitter.com/oJooftfG6N — MiddleEastWatch (@MiddleEastWatc1) September 27, 2020



これはアゼルバイジャン側が公開した、アルメニア軍戦車の様子。



Düşmən zirehli texnikasını döyüş meydanında ataraq qaçır - VİDEO - YouTube





アゼルバイジャン軍のドローン攻撃により破壊されるアルメニア軍車両



Düşmənin döyüş texnikaları məhv edilib - VİDEO - YouTube





この事態に対し、アメリカは両国の外務大臣と電話会談を行い、敵対行為の即時停止を求めたとのこと。



米、敵対行為の即時停止要求 アルメニア、アゼルバイジャン衝突：時事ドットコム

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020092800143



また、タス通信はロシア外務省が停戦を要求していることを報じています。



Russian Foreign Ministry calls on parties to Nagorno-Karabakh conflict to cease fire - Russian Politics & Diplomacy - TASS

https://tass.com/politics/1205503

