アルメニアとアゼルバイジャンがナゴルノ・カラバフ地域を巡り軍事的衝突、ともに戒厳令を宣言

かつてソビエト連邦を構成していたアルメニア共和国とアゼルバイジャン共和国は、かねてからナゴルノ・カラバフ地域を巡って対立関係にあります。2020年9月27日(日)、緊張状態が激化して、7月以来の衝突が発生。民間人を含む犠牲者が双方に出てました。これを受けて、アルメニアのパシニャン首相、アゼルバイジャンのアリエフ大統領が、ともに戒厳令を出す事態となっています。



ナゴルノ・カラバフは古くからアルメニア人とアゼルバイジャン人(アゼリー人)の争いの種で、直近では2016年4月、2017年5月、2020年7月に武力衝突が発生し、民間人にも犠牲が出ています。





今回の衝突は、アルメニア側によれば「アゼルバイジャンが挑発した」、アゼルバイジャン側によれば「アルメニアが軍事施設に攻撃を加えてきた」とのことで、どのように始まったものか詳細は不明ですが、民間人を含めて双方に犠牲が出ている模様。



アルメニアのニコル・パシニャン首相は、アゼルバイジャンからミサイル攻撃と空襲があり、2機のヘリコプターと3機のUAV(無人航空機)を撃墜、3両の戦車を撃破したとツイートしています。



Azerbaijan has launched a missile & aerial attack against #Artsakh. Peaceful settlements including #Stepanakert have been attacked. Armenian side has shot down 2 helicopters & 3 UAVs, destroyed 3 tanks. We stay strong next to our army to protect our motherland from Azeri invasion