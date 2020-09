「アルゴリズムって何？」を専門家が分かりやすく解説

「 アルゴリズム 」という言葉を知っていても、改めて「アルゴリズムって何?」と聞かれるとうまく答えられないという人は多いはず。アルゴリズムという言葉の意味や、PCが登場する前から人間の生活に息づいてきたというアルゴリズムの正体について、コンピューターサイエンスの専門家に取材したIT系ニュースサイトMashableが分かりやすく解説しています。 What is an algorithm? https://mashable.com/article/what-is-an-algorithm/ ワシントン大学でコンピュータサイエンスを教えている ペドロ・ドミンゴス 教授は、Mashableの取材に対し、以下の6つのポイントに分けてアルゴリズムについて語りました。 ◆1:アルゴリズムとは「一連の命令」のこと ドミンゴス教授によると、アルゴリズムの定義は 「一連の命令」だとのこと。広い意味では「2+2の求め方」「ケーキの焼き方」「憲法にのっとって国を運営する方法」なども全てアルゴリズムですが、一般的には「PCに何をすべきかを指示する一連の命令」とされています。 専門分野であるコンピュータサイエンスにおけるアルゴリズムについて、ドミンゴス教授は「PCのアルゴリズムは非常に複雑です。足し算も数行のテキストで定義されたアルゴリズムといえますが、PCのアルゴリズムは時に何百万行にも及ぶことがあります」と話しました。

2020年09月21日 20時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

