Microsoft監修体験アプリを搭載したノートPC型玩具「スキルアップ★タブレットパソコン スピカノート」レビュー

・関連記事

流しそうめんを自宅で実現できて自在にカスタムもできる「ビッグストリーム そうめんスライダー カスタム」レビュー - GIGAZINE



材料「キッコーマン豆乳」だけでかき氷を作れる「スノーデザート 雪花」で雪のようなふんわり食感のやみつきデザートを作ってみた - GIGAZINE



昭和感漂うスタイルでスマホムービーを鑑賞できるミニチュアガジェット「昭和スマアトテレビジョン」レビュー - GIGAZINE



「今、目が合ったよね。貯金して!」と貯金箱が通りがかりにお金を請求してきて着実に目標額を達成できるスマート貯金箱「バンクワン」「バンクニャン」レビュー - GIGAZINE



スマホで撮った写真をその場でお手軽にインスタントプリントするアナログカメラ「Printoss(プリントス)」 - GIGAZINE



たった5分で雲のようなふわとろ卵かけご飯が完成する「究極のTKG」速攻レビュー、実際に作るとこんな感じ - GIGAZINE

2020年09月19日 23時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.