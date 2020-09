なぜトウモロコシは消化されずにウンチの中に残ってしまうのか？

夏野菜の トウモロコシ を食べると、排せつ物の中に消化されていない状態の粒が残ることがあります。トウモロコシの粒がどのようにして消化されずにウンチと一緒に排せつされるかについて、科学系メディアの Live Science が記しています。 Why can't humans digest corn? | Live Science https://www.livescience.com/why-humans-cannot-digest-corn.html ネブラスカ大学リンカーン校の 反すう動物 栄養学者であるアンドレア・ワトソン氏によると、排せつ物の中に残るトウモロコシの粒は、実際はトウモロコシそのものではなく粒の外側部分のみだそうです。 トウモロコシの粒は貴重な遺伝情報を運ぶ種子です。種子は天候や害虫などから遺伝物質を保護する役割を担っているだけでなく、遺伝物質を遠くへ運ぶという働きもあります。そして、トウモロコシの粒外側にある黄色いコーティング部分は、セルロースと呼ばれる丈夫な繊維で構成されています。人間の体内にはセルロースを分解する酵素や腸内細菌が存在しないため、トウモロコシの粒の外側を消化することは困難です。この特性についてワトソン氏は「植物にとって理想的」と語っています。

2020年09月14日 21時30分00秒 in サイエンス, 食, Posted by logu_ii

