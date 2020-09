とろとろのたまごに甘辛く濃厚なテリヤキソースがしっかり絡む「ザ・月見 てりチキたまご」などドミノの秋限定月見ピザ2種を食べてみた

・関連記事

ピザがおいしいのには科学的な理由がある - GIGAZINE



ピザハットとソ連最後の最高指導者ゴルバチョフとの間にある奇妙なつながりとは? - GIGAZINE



「自分の店のピザを1枚注文するたびに900円丸もうけできる」という錬金術が爆誕、その原因とは? - GIGAZINE



「この料理はサンドイッチ?」とサンドイッチの定義をユーザーに問うサイト「Is this a sandwich?」 - GIGAZINE

2020年09月14日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.