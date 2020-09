Spotifyがトップ40入りアーティスト数増加を「トップ4万3000の時代になった」と表現

音楽シーンは「 ヒット曲がどんどん短くなっている 」などの影響をストリーミングサービスから受けていると言われます。変化はユーザーの聴く楽曲やアーティストにもあるようで、音楽配信サービスの1つ・ Spotify では、トップ40入りするアーティストの数が1年で40%以上増加しているとのこと。 Is Spotify killing the top 40? — Quartz https://qz.com/1899097/is-spotify-killing-the-top-40/

・関連記事

「ヒットする曲」を87%の精度で予測する機械学習モデルが誕生 - GIGAZINE



Spotifyのおかげでインディーズのミュージシャンが音楽でお金を稼げるようになっている - GIGAZINE



SpotifyがAppleを独占禁止法違反で訴訟も、AppleはSpotifyこそ音楽業界を破壊するものと強く批判 - GIGAZINE



音楽ストリーミング「Spotify」はどうやって音楽業界に貢献しているのか? - GIGAZINE



2020年09月09日 06時00分00秒 in メモ, ネットサービス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.